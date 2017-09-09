Сводка из зоны АТО за 9 сентября: версии сторон конфликта. Главная

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования (НВФ) 35 раз открывали огонь по опорным пунктам ВСУ. Все обстрелы характеризуются как прицельные. В результате 5 украинских военнослужащих получили ранения. Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО

«После 18.00 российско-оккупационные группировки продолжили прицельные обстрелы позиций сил АТО в основном на приморском и донецком направлениях. Также враг одиночно применял минометы», – говорится в сообщении.

На донецком направлении НВФ дважды открывали огонь по украинским позициям неподалеку Песок. За почти двухчасовой обстрел было выпущено более 20 мин различных калибров. Также НВФ били из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и вооружения БМП. Кроме того, в конце суток под гранатометный огонь несколько раз попали укрепления ВСУ в Авдеевской промзоне и на шахте Бутовка. Около 18.00 в результате обстрела из вооружения БМП и зенитной установки украинских укреплений на подступах к Семигорью получил ранения военнослужащий ВСУ.

На приморском направлении боевики применяли минометы калибра 82-мм у Марьинки. Из гранатометов открывали огонь вблизи Старогнатовки. Стрелковое оружие и крупнокалиберные пулеметы противника работали по опорным пунктам ВСУ в окрестностях Лебединского и Талаковки. А около 22.00 в результате обстрела из гранатомета позиций сил АТО у Водяного еще один боец ВСУ получил ранения.

На луганском направлении факты применения боевиками гранатометов дважды зафиксированы у Крымского и один раз - вблизи Станицы Луганской.

Представители незаконной организации «ДНР» заявили об обстреле западной окраины Донецка, в зону обстрелов попал пункт наблюдения Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Представители «ЛНР» сообщили о шести нарушениях «режима тишины» со стороны ВСУ. Обстрелам подверглись районы поселка городского типа Фрунзе, сел Лозовое, Желобок и Калиновка. Огонь велся из автоматических станковых гранатометов АГС, ручных противотанковых гранатометов РПГ, подствольных гранатометов ГП и стрелкового оружия.