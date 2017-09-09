Миротворцы на Донбассе могут появиться не ранее, чем через пол года, - Елисеев. Новости

Процесс подготовки к размещению миротворцев ООН после согласования их мандата, занимает не менее полугода. Об этом заявляет заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев, передает «Интерфакс-Украина».

«Реальность сегодня такова, что это занимает не недели, а месяцы… Это может занять, исходя из практики, не меньше шести месяцев – от момента принятия решения до полностью развертывания миротворческой операции», – рассказал Елисеев в эфире телеканала «Интер».

Он отметил, что этот отрезок времени, включает определенные этапы, «начиная от направления оценочной миссии», продолжая работой передовой группы, которая будет формировать логистику условий размещения миротворцев. По словам заместителя главы президентской администрации, среди обязательных процедур – «запрос ко всем странам - членам ООН на предмет предоставления миротворцев», доставка миротворцев, оборудования, техники. «Очень быстро это не будет и надо набраться терпением», – отметил Елисеев.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин заявил, что наличие миротворцев ООН на Донбассе пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины, и поручил российскому МИД внести соответствующий проект резолюции на рассмотрение СБ ООН.

В то же время в МИД Украины заявили, что в случае принятия решения о введении операции по поддержанию мира, не может быть и речи о присутствии военного или иного персонала стороны-агрессора на территории Украины под видом миротворцев.

Позднее министр иностранных дел России Сергей Лавров завил, что Российская Федерация предлагает ввести на Донбасс не силы ООН, а миссию по охране наблюдателей ОБСЕ.

Напомним, редставитель Украины в ТКГ Леонид Кучма также выразил недоумение в связи с идеей привлечения миротворцев к охране наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.