Ситуация в пунктах пропуска утром 9 сентября. Новости

Сегодня утром, 9 сентября, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, за прошедшие сутки пассажиро-транспортный поток через контрольные пункты въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения АТО, оставался достаточно динамичным.

В целом 8 сентября в КПВВ было оформлено 37500 человек и 5,2 тысячи транспортных средств:

«Майорск» - 8736 человек и 1160 транспортных средств;

«Марьинка» - 7717 человек и 1270 транспортных средств;

«Новотроицкое» - 7915 человек и 1680 транспортных средств;

«Гнутово» - 4146 человек и 1140 транспортных средств;

«Станица Луганская» - 9020 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

«Майорск» - 20/150;

«Марьинка» -30/70;

«Новотроицкое» - 20/70;

«Гнутово» - 40/40.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Майорск:

Иван: «8:25. Из Бахмута на Майорске машин больше 100, пеших не вижу».

КПВВ «Марьинка»:

Лариса: «7:56. В сторону Курахово конец очереди на мосту поворот на Текстильщик на 7-30».

КПВВ «Новотроицкое»:

Администратор: «7:58. На Еленовке в сторону Мариуполя приехали в 05 30 стали в очереди 250-е, к 07 00 уже были 350, пропускать начали в 07 00, "льгота" прет без перерыва, основная очередь практически стоит. Очередь начинается дальше школы»;

Гена: «8:01. На Еленовке на Волноваху пеших четыре автобуса, подъехал пятый, за полчаса пропустили всего один автобус, остальные стоят пока в своей очереди. Машины только сейчас начали пропускать в три ряда - один на реверс пустили»;.

Лариса: «8:06. На Еленовке в сторону Мариуполя конец очереди на въезде в Еленовку на 7-45».

Гена: «8:36. На Донецк на Еленовке очереди нет, машины сразу на проверку. На Мариуполь льготу начали живенько пропускать, из 100 машин примерно 40 осталось, а вот общая очередь медленнее продвигается»;

Владимир: «8:02. В 6.45 на Еленовке ДНР 200 машин, в сторону Волновахи».

КПВВ «Гнутово»:

Администратор: «8:01. Пищевик в Донецк 10 авто на Украине».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.