«ДНР»  обеспокоили онлайн-курсы по украинскому языку для детей Донбасса . Главная

В «ДНР» недовольны, что Украина разрабатывает дистанционные онлайн-курсы по украинскому языку и литературе, истории Украины и географии Украины для школьников НКТ*.

В «минобразования ДНР» считают, что «разрабатываемые курсы в действительности направлены не на повышение образовательного уровня детей республики, а исключительно на пропаганду украинского националистического мировоззрения».

Напомним, в разрабатываемых программах предполагается, что ученики получат свободный доступ к украинскому образованию без необходимости загружать личные данные и раскрывать свои IP-адреса.

Заниматься разработкой курсов будут учителя Мариуполя (Донецкая обл.), которые прошли соответствующий семинар в Мариупольском государственном университете (МГУ). В течение семинара 17 педагогов и преподаватели МГУ освоили различные подходы к проектированию обучения, познакомились со структурой и технологией создания электронных курсов на платформе Moodle. Кроме этого, они узнали, как оформлять экранное пространство и учебный текст, а также создавать презентацию собственного Е-курса. Созданные курсы будут размещены на учебном портале МГУ (http://moodle.mdu.in.ua/).

*Сокращения: НКТ – временно неподконтрольная украинской власти территория

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