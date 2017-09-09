Если Россия обеспечит мир на Донбассе, санкции снимут, – Меркель. Новости

Отменить введенные против России санкции ЕС можно будет только после достижения мирных условий на востоке Украины. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель, пишет «Deutsche Welle».

Канцлер Германии Ангела Меркель убеждена, что введенные ограничительные меры против Российской Федерации можно будет снять только после наступления мира на Донбассе. Меркель подчеркнула, что работает над тем, чтобы между ФРГ и РФ снова воцарились «рациональные» и «хорошие» отношения.

Также, по ее словам, пока Германия вместе с Францией пытается добиться того, чтобы в Донбассе были «мирные условия». «В тот момент, когда мы достигнем этого, мы сможем отменить и санкции», – заверила Меркель, слова которой приводит Reuters.

В то же время Меркель снова выступила с резкой критикой в ​​сторону России из-за аннексии Крыма и действий на востоке Украины и поддержала применение санкций в ответ. По мнению канцлера Германии, такие акции со стороны РФ – «нарушение принципов целой эпохи после Второй мировой войны». Если такое сойдет России с рук один раз, то тогда надо быть готовым к повторению таких ситуаций, подчеркнула Меркель. Впрочем, военного решения споров с Россией Меркель не видит. Зато эти споры следует решать путем «дипломатических переговоров», отметила Меркель.

