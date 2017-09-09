В результате обстрела ранен житель Ясиноватой, часть Донецка без энергоснабжения, – «ДНР». Новости

Мирный житель Ясиноватой (НКТ*, Донецкая обл.) получил ранение в результате вечерних обстрелов. Также два дома и линии электропередачи повреждены в Петровском районе на западе Донецка, передают сегодня, 9 сентября, интернет-ресурсы НКТ.

«Накануне вечером мужчина 1971 года рождения получил тяжелое ранение брюшной полости. Это произошло, когда он поехал в свой дом, который находится в поселке Крутая Балка, и в этот момент там начался обстрел», – говорится в сообщении.

Мужчина был госпитализирован, на данный момент он находится в реанимации местной больницы, состояние расценивается как тяжелое.

Кроме того в донецком поселке Трудовские обстрелом был поврежден высоковольтный кабель. В результате около пяти тысяч жителей остались без света. Восстановительные работы уже ведутся.

Повреждены два домостроения в Петровском районе Донецка по адресу: улица Зеленый Гай, 16 и Луговского, 41.

Представители «ДНР» в обстрелах обвинили ВСУ.

Напомним, вчера, 8 сентября, жители Донецка в социальных сетях сообщали о том, что слышат выстрелы и взрывы в направлении Пески-Авдеевка. Выстрелы начали звучать из Донецка и Макеевки около 20:00.

*Сокращения: НКТ – временно неподконтрольная украинской власти территория