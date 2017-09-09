Украина передала в Совбез ООН проект резолюции о размещении миротворцев на Донбассе . Новости

Украинская делегация в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке на днях передала на рассмотрение партнерам из Совета безопасности ООН свой проект резолюции о размещении миротворцев на Донбассе. Об этом заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев сообщил вчера вечером в эфире одного из национальных телеканалов, передает УНИАН.

По его словам, украинская сторона передала партнерам в Совете безопасности ООН свою резолюцию о размещении миротворцев еще в 2016 году.

«К сожалению, в то время она не вызвала ответной реакции и от партнеров, поскольку Российская Федерация заняла негативистскую позицию», - отметил Елисеев.

«По поручению президента обновленный проект резолюции был буквально несколько дней назад передан партнерам в Совете безопасности. Конечно, мы готовы и дальше работать», - сказал заместитель главы АП.

Также, по его словам, очень важно, что президент Украины Петр Порошенко поедет в Нью-Йорк для участия в Генеральной ассамблее ООН и саммите Совета безопасности ООН.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин заявил, что наличие миротворцев ООН на Донбассе пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины, и поручил российскому МИД внести соответствующий проект резолюции на рассмотрение СБ ООН.

В то же время в МИД Украины заявили, что в случае принятия решения о введении операции по поддержанию мира, не может быть и речи о присутствии военного или иного персонала стороны-агрессора на территории Украины под видом миротворцев.

Позднее министр иностранных дел России Сергей Лавров завил, что Российская Федерация предлагает ввести на Донбасс не силы ООН, а миссию по охране наблюдателей ОБСЕ.

Напомним, редставитель Украины в ТКГ Леонид Кучма также выразил недоумение в связи с идеей привлечения миротворцев к охране наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

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