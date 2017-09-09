КПВВ «Новотроицкое» обнаружили радиоактивную угрозу. Новости

На КПВВ «Новотроицкое» сработал комплекс радиационного контроля. Прибор сработал на въезжающий с неконтролируемой территории на автомобиль «Хюндай». Об этом сегодня, 9 сентября, сообщает Госпогранслужба Украины.

Установлено, что источником радиационного фона являлся гирокомпас, который находился в багажнике автомобиля среди личных вещей гражданина Украины. По данному факту проинформирована Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Автомобиль выведен за пределы КПВВ до принятия решения компетентными органами.

Кроме того, на КПВВ «Майорск» в автомобиле пограничники Краматорского отряда совместно с работниками фискальной службы обнаружили компьютерную технику на общую сумму почти 25 000 гривен. Данное транспортное средство передано в ГФС для принятия правового решения.