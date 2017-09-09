В «ДНР» начались проблемы с топливом. Новости

На большинстве заправок на неконтролируемой территории Донецкой области отсутствует топливо. О данной проблеме местные жители сообщают с периодичностью в социальных сетях, где также публикуют подтверждающие снимки, передает Don-news.

Так, на днях дончане проинформировали, что на трассе Донецк – Луганск, а именно между неподконтрольными городами Чистяково (бывший Торез) и Снежное, нет ни одной заправочной станции, где бы продавалось топливо. На фотографиях очевидцев заметно, что напротив видов топлива значатся пустые ценники. При этом жители отмечают, что наполнить газовые баллоны для бытовых нужд тоже очень проблематично.

«Объездили с мужем всю округу, так и вернулись с пустым баллоном, теперь не знаю, что и делать», - сетует жительница одного из неподконтрольных Украине городов Донецкого региона.

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