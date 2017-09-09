Климкин рассказал о реакции ООН на предложения Кремля по миротворцам на Донбассе. Новости

Проект резолюции по введению миротворческой миссии на Донбасс, который представила Россия в Совете Безопасности ООН, не встретил поддержки ни у одной из сторон. Об этом сообщил глава МИД Украины Павел Климкин в интервью агентству «Укринформ».
«Во-первых, об ООН. Тот проект резолюции, который Россия внесла в Совет безопасности, не поддержал никто», – сказал он.
Климкин отметил, что касательно вопроса миротворческой миссии на Донбассе он провел ряд важных встреч с зарубежными коллегами, в частности, действующим председателем ОБСЕ, главой МИД Австрии Себастьяном Курцем и министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом.
«Думаю, моим коллегам прекрасно понятно, на что направлена указанная российская "инициатива". Это сознательная попытка исказить то, что наработано в контексте наших усилий выдавить Россию из Донбасса и вернуть людей, которые там страдают, к нормальной жизни не так и сложно. Но при одном условии: Россия выходит оттуда со своими войсками, вооружением и наемниками. И уже после этого мы можем говорить о возможности переходного периода, о роли Европейского Союза, роли мирового сообщества в помощи восстановления Донбасса разрушенного Россией», – отметил Климкин.
Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин заявил, что наличие миротворцев ООН на Донбассе пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины, и поручил российскому МИД внести соответствующий проект резолюции на рассмотрение СБ ООН.
В то же время в МИД Украины заявили, что в случае принятия решения о введении операции по поддержанию мира, не может быть и речи о присутствии военного или иного персонала стороны-агрессора на территории Украины под видом миротворцев.
Позднее министр иностранных дел России Сергей Лавров завил, что Российская Федерация предлагает ввести на Донбасс не силы ООН, а миссию по охране наблюдателей ОБСЕ.
Напомним, редставитель Украины в ТКГ Леонид Кучма также выразил недоумение в связи с идеей привлечения миротворцев к охране наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.
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