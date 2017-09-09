ООН выделит пограничникам на КПВВ «Майорск» бодикамеры. Новости

На КПВВ «Майорск» с визитом побывали представители Европейского бюро УВКБ ОНН. Об этом сообщает пресс-центр министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

Отмечается, что во время визита представители УВКБ ООН были ознакомлены с работой гуманитарно-логистического центра, осмотрели работу мобильных модулей для работы сотрудников Государственной пограничной службы, которые были переданы ранее представителем УВКБ ООН для усовершенствования процедуры пропуска лиц, пересекающих линию соприкосновения.

Кроме того, представители УВБК ООН осмотрели бытовые условия, в которых находятся сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и оказывается помощь людям в случае необходимости первой медицинской помощи. Были осмотрены защитные палатки, установленные на КПВВ для укрытия от плохих погодных условий.

В рамках противодействия возникновению фактов коррупции на КПВВ обсуждался вопрос передачи головой офиса в г.Днепр Мулусеу Мамо работникам Государственной пограничной службы бодикамер системы видеонаблюдения в количестве 50 единиц - в соответствии с количеством работников одной смены на КПВВ «Майорск».