Как работают шахтеры за 2,5 километра от линии фронта (Фото). Новости

Шахта«Золотое» ГП «Первомайскуголь» (Золотое, Луганская обл.) находится в 2,5 километрах от линии фронта, сообщает Informator.media.

Во время активной фазы боев в районе шахты от обстрелов горняки прятались в специально оборудованном убежище. Прямых попаданий по шахте не было, но в столовую попали снаряды.

По словам главного инженера шахты Павла Проценко, в результате обстрелов шахта оставалась на трое суток без энергоснабжения и была практически затоплена. Были перебиты все три ввода. Горняки по минным полям восстанавливали энергоснабжение. Работу шахты удалось возобновить.

Количество работников шахты за эти несколько лет уменьшилась вдвое. До 2013 года на предприятии работало более тысячи человек, сейчас - 470 человек.

«В старые добрые времена у нас 150 человек работало только в одной смене, а сейчас по 30-40»,– рассказывает главный инженер шахты Павел Проценко.

Угля шахта также добывала значительно больше – до 3000 тонн в сутки. Сейчас – всего 2000 тонн в месяц. В основном, предприятие работает на подержание своей деятельности.

В горных отводах предприятия угля осталось более 26 млн. тонн. Даже при значительно более интенсивной работе шахты его хватит на 55 лет.