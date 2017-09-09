В Луганской области проблемы со связью. Новости

В Луганской области поврежден кабель «Укртелекома», линия 102 на мобильных телефонах не работает. Об этом на своей странице в Facebook написала начальник отдела коммуникации полиции Луганской области Татьяна Погукай.

«В связи с повреждением магистральной линии ОАО «Укртелеком» вызов экстренной службы «102» с мобильных терминалов временно невозможен», - говорится в сообщении.

Вызов по спецлинии «102» с телефонов мобильных абонентов осуществлять по номерам 095-6849291; 095-6849299; 068-3725027; 068-3725085; 073-1098764; 073-1098765.