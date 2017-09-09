«ДНР» считает, что Украина фактически признала их, как государство. Новости

Украинская сторона на последнем заседании в Минске 6 сентября вновь отказалась возвратить документы освобожденным из плена сторонникам «ДНР.» Об этом сегодня, 9 сентября, сообщила «уполномоченный по правам человека в ДНР» Дарья Морозова, передают интернет-ресурсы НКТ*.

«На последнем заседании в Минске мы поняли вопрос возвращения документов освобожденным из украинского плена. На данный момент таких 126 человек. Украина, в свою очередь, говорит о том, чтобы ДНР обеспечивала этих людей паспортами республиканского образца. Мы это уже сделали. Только теперь вопрос, можно ли такие предложения оппонента рассматривать как фактическое признание ДНР как государства», - считает она.

*Сокращения: НКТ – временно неподконтрольная украинской власти территория