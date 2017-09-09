Женщины из ОРЛО рассказали, как получают пенсии в Украине. Новости

Жительницы неконтролируемой части Луганской области со сложностями получают пенсию, которую оформили на подконтрольной Украине территории. Об этом они рассказали Informator.media, попросив не называть их фамилий и имен.

Как рассказала одна из жительниц НКТ*, она не может передвигаться и пользуется инвалидной коляской. Все передвижения для нее связаны с материальными затратами. Чтобы указать чужой адрес при оформлении справки переселенца, она вынуждена заплатить 100 грн., поездка на такси для верификации в «Ощадбанке» и УТСЗН тоже стоит денег, нужно платить за машину, на которой пересекается КПВВ.

«У меня 500 грн уходит только на переезды. Не считая, что я мучаюсь», - рассказала женщина.

Еще одна жительница неконтролируемой территории говорит, что люди, чтобы оформить пенсию и получить выплату, вынуждены по трое суток ночевать в Станице Луганской: нужно платить за жилье.

Также, по словам женщин, продаются места в очередях в «Ощадбанке», куда люди приходят, чтобы получить пенсию.

По их словам, саму необходимость проверок они понимают, но считают, что проверять, жив ли пенсионер, могли бы международные организации.

«Нужно что-то сделать для людей. Чтобы было легче. Людей на носилках несут, на инвалидных колясках. А таких в селе у нас около 20%», - говорит женщина.

«Мою соседку везли в инвалидном кресле. Как в Индии, как в индийском кино возят на тележках. Я ей говорю: ты не пела? Она отвечает: Я выла, ноги замлели», - рассказала она.

*Сокращения: НКТ – временно неподконтрольная украинской власти территория