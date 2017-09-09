Ситуация в пунктах пропуска днем 9 сентября. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях ситуацией на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 9 сентября, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорск»:

Галина: «15:10. Очередь большая очень. Движение вообще кошмар».

КПВВ «Марьинка»:

Наташа: «13:18. Каргил в сторону Курахово от моста от поворота на Текстиль стоят машин приблизительно 250»;

Виктория: «13:20. В сторону Курахово от поста днр очередь километров 5! Льготка 100, и есть ещё супер льготка...»;

Ольга: «14:19. На Украину перед 0 укр - никого и в серой зоне никого»;

Ольга: «15:16. Сейчас на заезд в Донецк на ДНР машин 150, из Донецка в Украину на ДНР 350 машин»;

Администратор: «На 15:00 на Каргиле в сторону Курахово на утро очередь была за мостом далеко. На Мариьинке на основном полтора часа из Донецка - сразу на заезд. В сторону Донецка - была очередь, но не до броневика (маленькая). Как сейчас не знаю - уехала уже. Пеших в сторону Донецка на Марьинке было много- все навесы заняты»,

КПВВ «Новотроицкое»:

Администратор: 14:30.Ребята - это жесть. Приехал в Еленовку в 5-08 был примерно 120-150 в итоге прошел Еленовку в 13-00 причем в 5-40 очередь уже уходила за поворот. Перлына в Украину никого. Новотроицкое - 3 полосы на въезд, 3 на выезд очень продвигается по полосам вяло. Новотроицкое в Донецк сразу на проверку».

Дмитрий: «15:23. Около 11 выехал из Марика, Новотроицкое сразу на досмотр. Еленовка стал 15, за час прошел. Очередь в Украину просто жесть, в районе рынка».

КПВВ «Гнутово»:

Ольга: «15:14. На Октябре, в сторону Мариуполя - 30 машин».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.

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