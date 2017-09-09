На неподконтрольном Донбассе находится 46-тысячная армия российско-наемнических войск. Главная

На неподконтрольных территориях Донбасса находится около 6 тыс. российских военнослужащих. Об этом заявил представитель Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев, пишет «Укринформ».

«До 6 тысяч российских военнослужащих находится на временно оккупированной территории Донбасса и до 40 тыс. российско-террористических боевиков, а также местных маргиналов, которые выполняют задачи в составе первого и второго армейских корпусов, которые функционально подчиняются Вооруженным силам Российской Федерации. Фактически они выполняют роль оккупационных войск на территории Украины», – сказал Селезнев.

По его словам, российские кадровые военные не прекращают прибывать на неподконтрольные территории Донбасса, в том числе и руководящий состав. «Есть непосредственные военные руководители, на уровне командира роты и выше, выполняют задачи по принципу "командировки" на время», – рассказал пресс-секретарь.