У русских людей не бывает легких путей, – «мама донецкого федерализма». Новости

Дело экс-проректора «ДонНУ ДНР» Татьяны Мармазовой, которую не пускают в «ДНР», а затем и в России Тульский суд присудил ей добровольную депортацию, зависло в состоянии неопределенности. Об этом сообщила сама Мармазова, пишет «Украина.ru».

Весной 2016 года Мармазовой настоятельно рекомендовали не возвращаться в ДНР. Татьяна осталась в России, мечтая получить гражданство РФ. Однако сейчас в любой момент ее силой могут выдворить из страны. «Месяц назад – в начале августа – я получила документ исполнительной службы судебных приставов о том, что в отношении меня открыто исполнительное производство по выполнению окончательного решения – оно прошло все этапы, протест заместителя прокурора Тульской области был отклонен Тульским областным судом. Тульский областной суд обязал меня выполнить решение Зареченского районного суда от 20 мая 2017 года, в котором я признаюсь виновной в административном нарушении и обязана оплатить штраф в размере 2 тыс. руб. и покинуть Россию», – рассказала Мармазова.

Она также сообщила,что штраф оплатила в установленные законом сроки, – еще в конце июля. А вторую часть решения, связанную с самостоятельным выездом, выполнить не может. «Во-первых, мне было отказано в разрешении на временное проживание с неприемлемой для меня как для честного человека с формулировкой о том, что я угрожаю конституционному строю Российской Федерации и ее территориальной целостности. 12 декабря 2016 года мы получили с мужем отказ на оформление временного проживания в одном из отделений ФМС Тулы. Решение, которое легло в основу отказа, – это письма Федеральной Службы Безопасности, датированные 21 ноября прошлого года, в которых нам не согласовывается получение РВП по причине, которую я озвучила. А вторая причина? — Во-вторых, мне запрещен въезд на территорию России, так как в Государственной системе миграционного учета имеются недостоверные данные о моих пересечениях российской границы. Указано, что якобы ездила в ДНР. У меня на руках находится карточка миграционного учета, которая доказывает, что в указанные даты я российскую границу не пересекала. А в России у нас продолжает обучение в университете наша дочь. В настоящий момент, к сожалению, у меня уже нет законных оснований находиться на территории РФ», – уточняет Мармазова.

Экс-дончанка также считает, что создана ситуация, при которой ее лишили работы в родном Донецком университете, уволив с должности профессора кафедры политологии, с должностей сместили коллег, ее поддержавших. «Вернуться домой в Донецк, как было сказано, для меня пока небезопасно. Итак, я осталась без работы там и не могу проживать и работать на территории России», – резюмирует Мармазова.

Она уточнила, что в настоящее время не работает. «Руслан пишет для ряда российских изданий, но это временная работа. Мы живем сегодняшним днем: помогают друзья, родные и близкие. Спасибо им большое. Дважды оказывали нам помощь из фонда Землячества Донбассовцев. Мы даже предположить никогда не могли, что можем оказаться в таком положении. Меня очень волнует, что из-за меня дома страдают люди. Я бы очень хотела, чтобы тех, кто меня поддерживал и поддерживает в Донецком университете, оставили в покое. Но, к сожалению, давление продолжается, сознательно распространяются сплетни и клевета в наш с Русланом адрес. Несмотря на это, мы продолжаем верить в то, что с честью выйдем из этой ситуации. У русских людей не бывает легких путей и дорог».

Напомним, что Зареченский районный суд г. Тулы (РФ) приостановил решение о выдворении за пределы РФ экс-проректора «ДонНУ ДНР» Татьяны Мармазовой.

Как сообщалось ранее, 29 мая в Туле (РФ) за нарушение миграционного законодательства России задержали бывшего проректора Донецкого национального университета Татьяну Мармазову. Мармазова оставалась проректором и после 2014 года, когда Донецк стал территорией, подконтрольной«ДНР». На следующий день стало известно о приговоре в виде «мягкой» депортации – Мармазова должна добровольно покинуть страну, без сопровождения конвоя.

Напомним, что Тульский областной суд отклонил апелляцию Татьяны Мармазовой на решение о ее депортации из России за нарушение миграционного законодательства. Также сообщалось, что Татьяна Мармазова написала открытое письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой дать ей гражданство.

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