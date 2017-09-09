«ДНР» обратилась к послам 4 стран с просьбой передать обращение к генпрокурору Нидерландов. Новости

«ДНР» передала «официальное» обращение генеральному прокурору Королевства Нидерланды, выразив готовность в «официальном» порядке передать останки тел, найденных на месте крушения «Boeing-777» под Торезом. Об этом сообщили в пресс-службе «генпрокуратуры ДНР».

«Ввиду отсутствия возможности ведения переписки с Генеральной прокуратурой Королевства Нидерландов Генеральная прокуратура Донецкой народной республики обратилась к послам Королевства Нидерландов в России, Германии, Франции и Украине с просьбой передать официальное обращение к господину Ф. Вестербеке по поводу выявления фрагментов останков, найденных на месте крушения малазийского "Боинга" 17 июля 2014 года», – отметили в пресс-службе.

В обращении выражается готовность передать голландской стороне фрагменты останков для их дальнейшего обследования и идентификации. «Генпрокуратура ДНР призывает голландскую сторону направить официальных представителей Совместной следственной группы и официально принять имеющиеся фрагменты», – подчеркнули в «генпрокуратуре ДНР».