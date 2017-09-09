В Луганске провели зоодефиле «Четыре лапы» (ФОТО). Новости

Сегодня, 9 сентября, в Луганске владельцы собак представили своих питомцев на костюмированном зоодефиле «Четыре лапы», передают интернет-ресурсы НКТ*.

Необычными костюмами удивляли зрителей зоодефиле таксы, чихуахуа, спаниели, той-терьеры, джек-рассел-терьеры.

Гран-при завоевали четыре чихуахуа: «король» с каретой и три его подруги в нарядных платьях.

Первое место занял джек-рассел-терьер в костюме ковбоя с всадником на спине, карликовая такса в образе Красной Шапочки стала второй. Третье место разделили джек-рассел-терьеры во фраках.

«У нас три девочки и один мальчик, костюмы мы делали сами. Дома наши чихуахуа бегают друг за другом, поэтому мы их называем "паровозик из Ромашково", так и родился образ, хотелось задействовать всех собак, чтобы они все участвовали», – рассказала хозяйка обладателей гран-при Елена Дяченко.

«Это наше второе участие в конкурсе, первый раз участвовали, когда были пятимесячным щенком, в этом году решили подготовиться основательно. Образ наш называется Красная Шапочка, такие вот мы замечательные. Мы готовили костюм сами и пошили сами, в том году у нас был камуфляжный костюм», – рассказала хозяйка карликовой таксы Евы Инесса Павлова.

*Сокращения: НКТ – временно неподконтрольная украинской власти территория