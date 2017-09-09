В Покровске проходит Зализняк-фест (Фото). Главная

Сегодня, 9 сентября, в сквере Соборный Покровска (Донецкая обл.) состоялось открытие общественного пространства, организованного волонтерами проекта «Код Міста».

Во время открытия координатор проекта Виктория Базан рассказала об этапах реализации проекта, поздравив всех с его успешным завершением. Она призналась, что пришлось работать в скоростном режиме, а накануне открытия работы велись до 4 часов утра.



Стиль, в котором выполнены конструкции общественного пространства, отвечает специфике шахтерского городка.



Выступил перед присутствующими и куратор фотовыставки «Втрачена мозаїка Марка Зализняка» Александр Михед, который рассказал об истории создания композиции. Часть фотографий для нее предоставил Покровский исторический музей.



«Мы 10 месяцев шли к поставленной цели. Приглашали местных жителей на встречи и пытались выбрать личность, которая была бы известна в Покровске и районе, и создать историю, которая должна жить в городе и объединять всех. Нам это удалось, как только мы услышали о вашем земляке Марке Зализняке. Как результат – выставка из 47 фотографий, собранная по крупицам не только в Покровске, но и по Украине», – рассказал он.

Фестиваль«Зализняк-фест», посвященный открытию пространства, включает в себя три мастер-класса – «100 лет фотографии за 100 минут» от Виктории Мироненко из Киева, «Художественный портрет и съемка для медиа» от Екатерины Переверзевой из Харькова, а также «Тренды в современной документальной фотографии», который проведет Валерий Милосердов из Киева.

Завершится фестиваль кинопоказом фильма «Человек с киноаппаратом» в музыкальном сопровождении Антона Дегтярева при поддержке Национального центра Александра Довженка.

Источник: ТК «Орбита»