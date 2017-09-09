В Бахмуте в доме нашли схрон с оружием и боеприпасами (Фото). Главная

В Бахмуте (Донецкая обл.) в частном домовладении, где проживает маленький ребенок, ликвидирован опасный схрон. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Донецкой области.

«В гараже и возле него в земле хозяин дома прятал с десяток гранат, несколько гранатометов, тысячи патронов и порох. В любой момент помещение могло взлететь в воздух и задеть все, что находилось вокруг него. Сейчас следственно-оперативные мероприятия по изъятию вооруженного арсенала продолжаются», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках спецоперации по пресечению нелегального оборота оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ сыщики получили информацию о том, что в доме в частном секторе города Бахмут хранится большое количество опасных предметов. Получив санкцию на проведение обыскиваемым мероприятий, правоохранители пришли по указанному адресу. В гаражной яме и в сточной канаве сотрудники нашли ящик и ведерки с патронами калибра 5,45 мм, гранаты Ф-1 и РГД-5, снаряды, гранатометы и около 10 кг пороха.

Хозяин, 1976 года рождения, который ни разу ранее не имел проблем с законом, объясняет, что нашел арсенал и перенес к себе домой.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст.263 «Незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами» Уголовного кодекса Украины. Владельцу грозит до 7 лет лишения свободы.