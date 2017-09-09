ФК «Мариуполь» после теракта в Киеве потребует у «Динамо» гарантий безопасности игр в столице. Новости

Вице-президент ФК «Мариуполь» Андрей Санин заявил, что в связи с терактом в центре Киева будет требовать от ФК «Динамо» письменных гарантий безопасности пребывания футболистов на играх в Киеве. Об этом сегодня, 9 сентября, Санин сообщил на своей странице в Facebook.

«Опять теракт в центре Киеве с человеческими жертвами. Похоже, что после этого называть Мариуполь опасным городом навряд ли кто-то решится, печальная "пальма террористического первенства" точно принадлежит не нам. А вот по поводу безопасности FC Mariupol во время пребывания в столице у меня уже возникают обоснованные сомнения. Ведь здесь я полностью солидарен с глубокоуважаемым Игорем Михайловичем: "... я в первую очередь отвечаю за их жизнь и здоровье. Как я буду дальше жить, если что-то случится?"» – пишет Санин.

Поэтому, ссылаясь на прецедентное право и решения ПЛУ и ФФУ, мариупольский клуб, скорее всего, будет настаивать на зеркальном выполнении FC Dynamo Kyiv всех тех требований в области обеспечения безопасности, которые в свое время выдвигались перед ФК «Мариуполь». «... а именно:

0. Предоставление письменных гарантий безопасности от ГУНП, СБУ и городской мэрии

1. Сопровождение экипажами дорожной полиции клубного транспорта на территории Киевской области и г. Киев

2. Круглосуточная охрана мест проживания футболистов и персонала ФК "Мариуполь" силами военизированной охраны или других структур, имеющих соответствующую лицензию

3. Заблаговременное предоставление актов готовности принимающего стадиона и планов обеспечения безопасности, подписанных ГУНП, СБУ, мэрией и т.д.

4. Опция - предоставление оперативной сводки по ситуации в принимающем городе с точки зрения общественной безопасности и уровня террористических угроз

По мере приближения матча в Киеве этот список будет расширятся, ведь в полном соответствии с регламентами ФИФА и УЕФА "...безопасность превыше всего"», – считает вице-президент.

Напомним, что вчера, 8 сентября, при взрыве автомобиля возле Бессарабского рынка (ул.Большая Васильковская,5) в центре Киева погиб воевавший на востоке Украины бывший боец добровольческого батальона Тимур Махаур.

Ранее сообщалось, что на заседании контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) ФФУ 7 сентября был рассмотрен вопрос по матчу 7-го тура Украинской премьер-лиги между ФК «Мариуполем» и «Динамо», который не состоялся из-за неявки на игру киевского клуба. В итоге, КДК попросил у «Динамо» дополнительные документы, и поэтому рассмотрение соответствующего решения перенесли на понедельник, 11 сентября.

Напомним также, что основной состав ФК «Динамо» (Киев) не поехал в Мариуполь на матч 7-го тура чемпионата УПЛ, который должен был состояться 27 августа на стадионе «Ильичевец».

При этом руководство ФК «Динамо» обратилось с письмом к Федерации футбола Украины, Украинской премьер-лиге и ФК «Мариуполь», в котором вновь заявило о готовности сыграть матч 7-го тура УПЛ с ФК «Мариуполь» в Мариуполе, однако после нормализации оперативной обстановки на мариупольском направлении в зоне проведения АТО.

После отказа ФК «Динамо» играть 27 августа матч Украинской Премьер-лиги в приморском городе с ФК «Мариуполь» решили сразиться ветераны украинского футбола. Мариупольцам противостояли кумиры Приазовья 90-х годов и звезды украинского футбола 90-х и 2000-х годов.

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