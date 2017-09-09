В ОБСЕ рассказали о ситуации в школах на линии разграничения. Новости

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ продолжала осуществлять наблюдение за ситуацией в школах вблизи линии соприкосновения с обеих ее сторон. Об этом говорится в отчете миссии

В подконтрольных правительству районах наблюдатели посетили школы в г. Бахмут (быв. Артемовск, 67 км к северу от Донецка), с. Раздоловка (87 км к северу от Донецка), с. Яковлевка (83 км к северу от Донецка), с. Калиново (быв. Калинино, 65 км к юго-западу от Донецка), с. Каменка (38 км к северо-востоку от Мариуполя), пгт Новотроицкое (36 км к юго-западу от Донецка) и пгт Ольгинка (40 км к юго-западу от Донецка).

Так, директор школы в Бахмуте сообщил членам патруля СММ, что в школу набрано 960 учеников (включая 72 из числа внутренне перемещенных лиц). Директор школы в Раздоловке сообщил наблюдателям, что в этом году они набрали 67 учеников (включая 3 из числа внутренне перемещенных лиц). По словам директора школы в Яковлевке, численность учащихся составила 102 ученика (включая 7 из числа внутренне перемещенных лиц).

Директор школы в Калиново сообщила членам патруля Миссии, что набрано 80 учеников, в частности 5 из числа внутренне перемещенных лиц, а также что военнослужащие Вооруженных сил Украины ранее провели уроки по осведомленности о минной опасности и по оказанию первой медицинской помощи. Директор школы в Каменке сообщила наблюдателям, что в этом году набрано 81 ученика.

Директор школы в Новотроицком сообщила, что они набрали 165 учеников, то есть меньше по сравнению с численностью учащихся до начала конфликта, когда в школе учились 215 детей. По словам собеседника, в школе регулярно отключают электричество.

Директор другой школы в Новотроицком сообщил СММ, что в школу набрано 325 учеников. Директор школы в Ольгинке сообщил, что в этом году к ним зачислено 226 учащихся. В этих обеих школах наблюдателям сообщили, что летом в эти школы приезжают учащиеся из неподконтрольных правительству районов, чтобы сдать экзамены на получение действительных аттестатов.

В подконтрольном правительству пос. Бахчевик (59 км к югу от Донецка) женщина (в возрасте 38 лет) сообщила команде Миссии, что в сентябре 2016 года местная школа была закрыта из-за недостаточного набора учащихся.

В неподконтрольных правительству районах команда СММ посетила школы в г. Иловайск (30 км к юго-востоку от Донецка), а также школы в Горловке, с. Безыменное (30 км к востоку от Мариуполя) и г. Голубовка (быв. Кировск, 51 км к западу от Луганска).

Заместитель директора школы в Иловайске сообщил, что в школу зачислено 187 учащихся. Директор детского сада в Иловайске сообщил наблюдателям, что летом 2014 года местные жители использовали подвал здания как укрытие, при этом детсад всегда продолжал работать, а в настоящее время его посещает 152 ребенка. Директор третьей школы в Иловайске сообщил, что в школу зачислено 350 учеников, а также добавил, что в 2014 году школа была повреждена.

Директор школы в Горловке сообщил членам патруля Миссии, что в школу зачислено 217 учеников, а также добавил, что школа была повреждена в результате обстрела летом 2016 года. Наблюдатели видели, что в укрытии в подвале школы выполнялись ремонтные работы.

Директор школы в Безыменном сообщила СММ, что в они набрали около 180 учащихся, и что в школе регулярно отключают электричество. Она добавила, что в мае 2017 года школу закрыли на 2 недели после того, как неподалеку произошел обстрел, вследствие которого в школе были разбиты окна.

Заместитель главы районной администрации в Голубовке и глава отдела образования сообщили наблюдателям, что из-за вооруженного насилия были закрыты школы в пгт Донецкий (49 км к западу от Луганска), пос. Голубовское (51 км к западу от Луганска) и с. Березовское (53 км к северо-западу от Луганска). По их словам, в настоящее время все дети из этого района посещают одну из трех работающих школ, 3 детских сада или гимназию в Голубовке, или же школу в пгт Криничанское (быв. Червоногвардейское, 42 км к западу от Луганска).

В подконтрольном «ДНР» с. Первомайское (59 км к югу от Донецка) мужчина и женщина (оба в возрасте 55–60 лет) сообщили команде Миссии, что местная школа закрыта, а дети ездят на автобусе в школу в с. Кузнецово-Михайловка (67 км к юго-востоку от Донецка).