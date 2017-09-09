Члены «ДНР» из-за «операции» не давали проехать наблюдателям ОБСЕ. Новости

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине вновь столкнулись с ограниченим свободы передвижения. Об этом говорится в отчете миссии, опубликованном 8 сентября

«5 вооруженных лиц остановили патруль СММ на блокпосте, расположенном в 2 км к северу от подконтрольного «ДНР» пос. Металлист (7 км к северо-западу от Луганска), и сообщили, что сотрудникам Миссии разрешат проехать только после того, как они предоставят план патрулирования, поскольку в этом районе осуществляется операция», - говорится в сообщении.

Патруль покинул этот район и проинформировал о случившемся СЦКК. Примерно 2 часа спустя патруль СММ вернулся на этот блокпост и ему разрешили проехать.

Кроме того, на КПВВ в Марьинке (на блокпосте контролируемом «ДНР» - прим.) наблюдателям не разрешали ходить вокруг блокпоста и говорили, что должны вернуться к своим машинам.