Названо количество дел, открытых в РФ против участников АТО. Главная

Следственный комитет Российской Федерации возбудил более 30 уголовных дел в отношении украинских военных – участников АТО на Донбассе, некоторые из дел – без конкретных фигурантов. Об этом сообщил представитель пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев в интервью «Радио Свобода».

«Мы получаем информацию из открытых источников относительно решений, которые принимает Следственный комитет Российской Федерации о возбуждении уголовных дел в отношении участников АТО на востоке нашей страны», – сказал Селезнев

На вопрос, сколько таких уголовных дел, он ответил: «Их более 30».

По словам Селезнева, в некоторых уголовных делах фигурируют украинские должностные лица различного уровня, «начиная от главнокомандующего ВСУ генерала армии Виктора Муженко, заканчивая командирами частей и подразделений, которые выполняли или выполняют сейчас задачи в районах проведения АТО». Другие дела возбуждены безлично.

«То есть фактически любой из украинских военнослужащих, выполнявших задачи на востоке нашей страны, может попасть в число фигурантов этих уголовных дел», – пояснил он.

Селезнев также рассказал, что когда в начале июля у него в Симферополе в оккупированном Крыму умерла мама, он не смог поехать на ее похороны. «К сожалению, я не имел возможности отдать последний долг именно из этих соображений. Очень большие риски остаться в Крыму навсегда», – сказал он.