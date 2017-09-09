В инициативе по миротворческой миссии на Донбассе последнее слово остается за Украиной, – Ельченко. Новости

При обсуждении в Совете безопасности ООН инициативы о введении миротворческой миссии на Донбасс окончательное решение будет утверждать Украины. Об этом заявил постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко в интервью «Укринформ».
«Посмотрим, что из этого получится, но, я думаю, это займет долгое время. Хотелось бы, чтобы в период пребывания Украины в составе Совета Безопасности этот вопрос продвинулся с места. Главное для нас заключается в том, что миротворческая операция не может быть утверждена, если этого не поддерживает страна, куда эта миссия назначается. То есть, любые элементы, которые нас не устраивают, конечно, станут барьером для того, чтобы сделка была одобрена. Поэтому, от нас зависит очень многое, и наше слово будет последним, независимо от того, оставаться мы на тот момент в составе Совета Безопасности ООН», – сказал Ельченко.
По его словам, предложенную Россией идею о введении миротворцев на линию разграничения в Совбезе не разделяют.
«Подходы России никто не разделяет, но позитивом является то, что к нам повернулись лицом. Если вспомнить, мы уже не один год призвали начать работу над присутствием ООН в Украине для урегулирования этого конфликта, чтобы он не затянулся на десятилетия. Наконец время пришло для того, чтобы найти общий знаменатель», – отметил Ельченко.
Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин заявил, что наличие миротворцев ООН на Донбассе пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины, и поручил российскому МИД внести соответствующий проект резолюции на рассмотрение СБ ООН.
В то же время в МИД Украины заявили, что в случае принятия решения о введении операции по поддержанию мира, не может быть и речи о присутствии военного или иного персонала стороны-агрессора на территории Украины под видом миротворцев.
Позднее министр иностранных дел России Сергей Лавров завил, что Российская Федерация предлагает ввести на Донбасс не силы ООН, а миссию по охране наблюдателей ОБСЕ.
Представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма также выразил недоумение в связи с идеей привлечения миротворцев к охране наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.
Напомним, Ельченко заявлял, что процесс подготовки к размещению миротворцев ООН после согласования их мандата, занимает не менее полугода.
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