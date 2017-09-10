В Раде пытаются зафиксировать пребывание в статусе переселенца как стаж для пенсии. Новости

В Верховной Раде 6 сентября зарегистрирован законопроект № 7081 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно страхового стажа внутренне перемещенных лиц».

Его автор – народный депутат Сергей Каплин – отмечает, что «в условиях чрезвычайного стресса и необходимости длительной адаптации внутренне перемещенному лицу достаточно сложно найти новую работу и приспособиться к новым жизненным обстоятельствам».

«Государство обязано принимать исчерпывающие меры для скорейшей адаптации внутренне перемещенных лиц. Именно поэтому предлагается зачислять период пребывания в статусе внутренне перемещенного лица в страховой стаж для назначения пенсии по возрасту без уплаты страховых взносов», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Проектом предлагается внести соответствующие изменения в Закон Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» и в Закон Украины «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц».

Каплин считает, что принятие данного законопроекта будет способствовать надлежащему обеспечению прав переселенцев на получение пенсии в будущем.