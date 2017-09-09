«Человек в беде» предлагает помощь для самозанятости. Новости

Организация «Человек в беде» предлагает финансовую поддержку в сумме от 10 000 до 50 000 гривен для создания нового или развития существующего мелкого бизнеса, который может стать надежным и достаточным источником дохода для семьи, передает «Донбасс SOS».

Гранты до 25 тысяч гривен могут быть предоставлены всем участникам.

Гранты до 50 тысяч гривен могут быть предоставлены участникам, которые предоставят наиболее перспективные заявки и смогут сделать собственный денежный взнос в реализацию бизнес-плана в размере не менее 50% от суммы запрашиваемого гранта.

Поддержка предоставляется бесплатно без какой-либо необходимости возврата денежных средств. «Человек в беде» уже оказала поддержку более 500 семьям, которые теперь занимаются ремонтом автомобилей, столярным делом, клининговыми услугами, обучением, IT-услугами и многими другими направлениями деятельности.

Этот проект финансируется британской помощью от правительства Великобритании.

Для кого помощь?

Поддержка доступна для людей, пострадавших в результате конфликта, которые:

Находятся в тяжелом экономическом положении (не имея возможность сделать необходимые инвестиции, используя свои собственные деньги);

Предлагают экономически обоснованные бизнес-идеи;

Имеют опыт работы в планируемой деятельности или детальный план действий;

Имеют активы, например, здания, земельные участки (возможно в аренде) и т.д., необходимые для запуска бизнеса.



Способы подачи заявки

Заполняйте форму заявки .«Принимайте участие в проекте, только если у вас уже есть детально продуманная бизнес-идея. Если мы не связались с вами в течение 60 рабочих дней, ваша заявка не прошла отбор», - говорится в сообщении.