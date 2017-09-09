«Шахтер» одержал победу над «Зарей». Новости

Сегодня, 9 сентября, матчем «Шахтера» и «Зари» в Харькове стартовал 8-й тур украинской Премьер-лиги.

«Шахтер» – «Заря» – 3:1

Голы: Кривцов, 32, Опанасенко, 69 (аг), Бернард, 90 – Громов, 13

«Шахтер»: Пятов, Ордец, Кривцов (Степаненко, 62), Срна, Исмаили, Дентиньо (Тайсон, 69), Фред, Бернард, Алан Патрик (Хочолава, 65), Коваленко, Феррейра.

«Заря»: Лунин, Опанасенко, Гордиенко, Прийма (Сваток, 7), Чечер, Громов (Лунев, 77), Андриевский, Бабенко, Караваев, Сухоцкий, Юри.

Предупреждения: Бернард - Юри