Грэм Филлипс решил больше не делать «репортажи с передовой». Новости

Британский блогер Грэм Филлипс, который является сторонником «Л-ДНР» заявил, что больше не будет делать репортажи «с передовой». Об этом он написал на своей странице в социальной сети.

«Могу сказать моим друзьям здесь, без шума итд, что я принял это решение этим летом, что я больше не буду освещает из передовой на Донбассе. Я ходил и делал репортаж оттуда очень много раз, несколько раз спасил только повезло наверное. В моей последней поездке там, в июне, я чувствовал, что это должно быть последный раз, и так и будет. Могу смотреть себя в глаза и знаю, что сделал свой вклад оттуда», - написал он (орфография сохранена).

При этом он написал, что «мое личное решение никоим образом не отражает политику Кремля и т. д. в отношении Донбасса».

Также он обещает «вести репортажи из Донбасса» после ЧМ 2018.