В Донецке просят Путина уйти (Фото). Новости

В Донецке ко Дню освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков, который отмечался вчера, 8 сентября, появились украинские патриотические надписи. Об этом на своей странице в Facebook cообщил бывший боец батальона «Артемовск» Виталий Овчаренко.

«Сегодня, партизанское движение на оккупированных территориях Украины, как и в годы Второй Мировой войны, борется за освобождение своей Родины. В советский "день освобождения Донбасса" украинцы в оккупации продолжают бороться за освобождение Донбасса от российского оккупанта. Сегодня партизаны обратились к оккупантам с "приветственными" обращениями в столице Донбасса – Донецке и в очередной раз показали беспомощность российских карательных служб», – пишет Овчаренко.

Надписи-призывы «Путлер убирайся» и «Прожинемо Путлера» появились на стенах жилых домов по улицам Панфилова, 126 и Аравийская, 3. Поздравительные надписи также были замечены на стенах школы в Донецке по улице Фрунзе, 1а.





Ранее сообщалось, что в Донецке в очередной раз горожане выражают свой протест с помощью патриотических надписей на стенах домов.