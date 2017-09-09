В Славянске зацвели яблони (Фото). Новости

На ул. Бульварной в Славянске (Донецкая обл.) зацвели яблони. Розовые цветы позволяют предположить, что это яблони Недзвецкого - несколько из восьми десятков, высаженных на четной стороне улицы нынешней весной.

По словам жителей близлежащих домов, заметивших ботанический казус, яблони активно цвели еще в мае. Однако яблонь, перепутавших весну с осенью, подмена не коснулась.

Как объяснили биологи, факт вторичного цветения деревьев не относится к разряду уникальных. «Чаще всего повторно в Славянске цветут каштаны. Это происходит из-за поразившего дерево вируса и отношения к теплой погоде не имеет. А вот семейство розоцветных, к которому относится яблоня Недзвецкого, данному вирусу не подвержено. Поэтому причину следует искать в ином», - объясняет биолог Наталья Человьян.

По мнению специалиста, причин аномального цветения может быть две. Наиболее вероятная – сбитая вегетация. Пересадка и холодная весна привели к тому, что деревца во время первого цветения не успели заложить генеративные почки. Но природа берет свое, и потому растения распустились вторично - в надежде все же сформировать плоды.

Еще одна причина неурочного цветения может крыться в повреждении саженцев. Именно так яблони обычно переживают стресс.

Для обычных сортов плодовых деревьев вторичное цветение не сулит ничего хорошего. Скорее всего, деревце ослабнет и на следующий год не сможет дать урожай. Но яблоня Недзвецкого – гибридная форма, не привязанная к плодоношению. Другими словами, такие деревца высаживают для красоты, а не для того, чтобы собрать фрукты на компот.

«Гибриды всегда слабее, подвержены мутациям, но и более лобильны к внешней среде. Поэтому, если дерево не повреждено, повторное цветение не причинит ему вреда. Оно акклиматизируется и вновь расцветет весной. То, что плодов, скорее всего не будет, надеюсь, никого не расстроит», – говорит биолог.

Источник: «ТВ плюс»