ОБСЕ констатирует уменьшение обстрелов на Донбассе. Новости

Миссия ОБСЕ зафиксировала уменьшение количества нарушений режима тишины на территории Донецкой и Луганской областей. Об этом говорится в отчете миссии.

В частности, отмечено, что в Донецкой области миссия констатировала 10 взрывов против около 70, зафиксированных накануне.

«Поздно вечером 6 сентября, находясь в подконтрольном ДНР г. Горловка, наблюдатели слышали 1 взрыв неопределенного происхождения в 3-4 км северо-западнее. В течение 7 сентября в Горловке наблюдатели слышали 3 взрыва неопределенного происхождения в 3-6 км на запад и северо-запад от своей позиции», - говорится в сообщении.

Также 6 сентября, находясь в подконтрольном правительству Светлодарске, наблюдатели слышали 4 взрыва неопределенного происхождения. К тому же, видеокамера СММ ОБСЕ зафиксировала взрывы в ночь на 7 сентября в районе Широкино и 7 сентября у КПВВ близ Майорска.

В свою очередь в Луганской области наблюдатели не зафиксировали ни одного случая нарушения режима прекращения огня, против около 40 взрывов в течение предыдущего отчетного периода.