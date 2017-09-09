Фильм о событиях в зоне АТО на Донбассе выдвинут на Оскара от Литвы. Новости

Оскаровский комитет Литвы выдвинул на конкурс ленту о происходящее на украинском востоке, в зоне АТО на Донбассе. Фильм сняли в ко-продукции Литвы, Украины, Франции и Польши. Это драма режиссера Шарунаса Бартаса «Иней», сообщает «5 канал».

Фильм рассказывает историю литовца, который доставляет на Донбасс гуманитарную помощь для украинских военных. Там человек вплотную видит войну и пытается ее осмыслить.

5 октября «Иней» появится в украинском кинопрокате.

В создании ленты участвовали украинские кинокомпании «Инсайт Медиа» и «Папа Фильм» при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино и Литовского киноцентра.

Бюджет картины составил € 850 тыс., из которых около € 36,5 тыс. выделило Госкино Украины.