Сводка из зоны АТО за 10 сентября: версии сторон конфликта. Новости

Незаконные вооруженные формирования за прошедшие сутки 41 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины в зоне проведения Антитеррористической операции, один украинский военнослужащий погиб, а один – получил ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

«В конце прошлых суток обстановка в районе проведения АТО оставалась неспокойной. Незаконные вооруженные формирования продолжили обстрелы позиций сил АТО на приморском и донецком направлениях», – говорится в сообщении.

На донецком направлении, после 18 часов НВФ 6 раз открывали огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по опорным пунктам ВСУ вблизи Авдеевки. Из этого же оружия несколько раз били по окрестностям Зайцево. А около 22 часов применили 82-миллиметровый миномет на подступах к шахте Бутовка.

На приморском направлении из крупнокалиберных пулеметов НВФ обстреливали укрепления ВСУ у Лебединского, Водяного, Гнутово, Павлополя и Березового. Гранатометы применяли вблизи Талаковки и Богдановки. А почти в 22 часа в результате обстрела позиций сил АТО с миномета калибра 82 миллиметра неподалеку Красногоровки, один военный погиб, один получил ранения.

Об обстрелах на луганском направлении не сообщается.

Представители «ЛНР» заявили о пяти случаях нарушения «режима тишины» со стороны ВСУ. По их данным, обстрелам подверглись районы сел Лозовое, Желобок и Сокольники. Огонь велся из 82-мм минометов, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС и стрелкового оружия.

Члены «ДНР» на данный момент об обстрелах не сообщают.