Будни КПВВ «Станица Луганская» (Фото). Новости

Каждый день через КПВВ «Станица Луганская» проходит около 10 тыс. человек, передает «Военное телевидение Украины».

«Почему идут? За пенсиям, покупают товары. Как говорят сами люди, цены там в 2-3 раза выше. Дешевые только водка и сигареты. Есть такие, что пакет взял и понес, а есть такие, которые закупаются ящиками», - говорит военнослужащий Александр.

Одна из женщин, которая пересекает линию соприкосновения, рассказала, что в Луганске у нее живет невестка.

«Мы ходим внуков навещаем. Вот у меня знакомые - у них очень много родственников: у кого сын, у кого - дочь. Как живется? Если бы не на камеру, я бы сказала. Выживаем», - ответила она на вопросы о причинах поездок на неконтролируемую территорию и о жизни там.

Пост незаконных вооруженных формирований находится в 300 метрах от поста ВСУ. И это небезопасно.

«Нет никаких гарантий, что они не наденут гражданскую одежду и не подойдет к нам какого-то «подарочка» не принесет», - говорит военный Александр.