Работа КПВВ «Майорск» приостанавливалась из-за обстрела, – Госпогранслужба. Новости

Сегодня, 10 сентября, утром под обстрел попал дорожный коридор «Горловка-Бахмут». Об этом сообщает Госпогранслужба.

«Обстрел начался в 7.20, вскоре после начала работы контрольного пункта «Майорск». Террористы используя гранатометы вели огонь по позициям украинских защитников. Выстрелы стали также разрываться неподалеку контрольного поста «Майорск», который расположен на первой линии», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что пограничники, чтобы не допустить жертв среди гражданских лиц, сразу приостановили пропуск через линию разграничения. В готовность к действиям были приведены резервы.

В 7.50 обстрел закончился. Работа КПВВ восстановлена.

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