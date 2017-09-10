Ситуация в пунктах пропуска утром 10 сентября. Новости

Сегодня утром, 10 сентября, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, пассажиро-транспортный поток через контрольные пункты въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения АТО остается достаточно динамичным. За прошедшие сутки он характеризовался определенным увеличением по сравнению с предыдущим днем.

В целом вчера в КПВВ было оформлено 32,8 тысячи человек и 4600 транспортных средств:

«Майорск» - 7795 человек и 1110 транспортных средств;

«Марьинка» - 6795 человек и 1100 транспортных средств;

«Новотроицкое» - 6590 человек и 1400 транспортных средств;

«Гнутово» - 3540 человек и 1050 транспортных средств;

«Станица Луганская» - 8120 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

«Майорск» - 20/130;

«Марьинка» - 50/100;

«Новотроицкое» - 20/80;

«Гнутово» - 20/10.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Майорск»:

Иван: «7:10. Толстый бородатый вояка на паспортном днр, за 1000 руб. с машины, собирает группу машин и объезжает паспортный контроль с боку через посадку»;

Татьяна: «7:12. Из Бахмута очередь не менее 200 машин, пешая до туалетов, еще и стреляют где- то рядом».

КПВВ «Марьинка»:

Аліна: «7:14. Очередь на Донецк за второй посадкой, льготы около 40 машин. Очередь почти до кольца»;

Александр: «8;15. В Донецк 150 машин, льгота 10»;

Дмитрий: «9:10. Если Вам не жалко себя и родных и близких - едьте. Мы вчера в льготной очереди простояли более 5-и часов!!!!! Двум пожилым людям в очереди стало плохо, приходил бородатый медик с днр померил давление, сказал: могу таблеточку дать или тут или на блокпосту. Их вроде пропустили без очереди. Бабушке 91 год, давление 180/200, в общем, я советую воздержаться от поездки что туда, что обратно пока днр не сделает больше компьютеров (что верится с трудом)».

О ситуации на других КПВВ на данный момент не сообщается.