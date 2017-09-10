Переселенка из Донецка отсудила у соцзащиты адресную помощь. Новости

Переселенка из Донецка отстояла свое право на получение адресной помощи. Об этом сообщает Благотворительный фонд «Право на защиту».

Юлия С. (на фото) переселились из Донецка в Курахово в 2016 году. Тогда же стала на учет как внутренне перемещенное лицо (ВПЛ). Проблемы возникли в апреле 2017 года, когда женщина обратилась в Управление труда и социальной защиты населения (УТСЗН) с заявлением о назначении адресной помощи на следующий 6-ти месячный срок. Управление соцзащиты отказало ей в назначении выплат, ссылаясь на то, что Юлия имеет в собственности часть квартиры на подконтрольной территории.

Переселенка обратилась за помощью в Кураховский офис БФ «Право на защиту». Юрист фонда изучил дело переселенки и составил судебный иск.

Юлия действительно имеет в собственности 1/5 квартиры в Курахово. В то же время, согласно Распоряжению Кабинета министров Украины №1275-р от 02.12.2015 года Курахово входит в перечень населенных пунктов, на территории которых осуществлялась антитеррористическая операция.

По результатам рассмотрения дела суд согласился с тем, что поскольку Курахово является территорией проведения АТО, никаких оснований для отказа в назначении ежемесячной адресной помощи ВПЛ фактически не существовало, поэтому отказ УТСЗН в назначении такой помощи был незаконным.

Суд обязал УТСЗН назначить и выплатить Юлии адресную помощь с апреля 2017 года, а также постановил взыскать с УТСЗН судебные расходы в сумме 640 грн в пользу переселенки.

УТСЗН воспользовалось своим правом подать апелляционную жалобу. По результатам его рассмотрения Донецкий апелляционный административный суд оставил в силе решение суда первой инстанции. Решение вступило в силу, поэтому переселенка сможет получить причитающиеся выплаты.

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