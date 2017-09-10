«ДНР» заявила об обстреле окрестностей 11 населенных пунктов. Новости

«ДНР» заявила об обстреле окрестностей 11 населенных пунктов

10.09.17 12:06dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

Представители «ДНР» сегодня, 10 сентября заявили, что ВСУ обстреляли 11 населенных пунктов, которые находятся на подконтрольной им территории  При этом они говорят, что режим прекращения огня был нарушен 5 раз.

«Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы одиннадцати населенных пунктов республики, по которым применялись: артиллерия, минометы, БТР и БМП, гранатометы и стрелковое оружие», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в результате обстрелов повреждено домостроение в поселке Ясное на ул. Щорса д. 46.

Напомним, в штабе АТО сообщили, что незаконные вооруженные формирования за прошедшие сутки 41 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины. На донецком направлении, после 18 часов НВФ 6 раз открывали огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по опорным пунктам ВСУ вблизи Авдеевки. Из этого же оружия несколько раз били по окрестностям Зайцево. А около 22 часов применили 82-миллиметровый миномет на подступах к шахте Бутовка.

*Сокращения: НКТ – временно неподконтрольная украинской власти территория

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