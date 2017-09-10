ВСУ разместились рядом со школой, – ОБСЕ. Новости

Вооруженные силы Украины используют часть здания, в котором находится школа. Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

В подконтрольном правительству с. Теплое (31 км к северу от Луганска) наблюдатели отметили, что Вооруженные силы Украины использовали часть здания, в котором находится столовая школы, расположенной по соседству. Отмечается, что члены патруля СММ видели учеников, находившихся в своих учебных классах, а также примерно 5 военнослужащих Вооруженных сил Украины вокруг зданий школы.

Учитель школы сообщил наблюдателям, что в школу зачислен 91 ученик в возрасте от 6 до 17 лет.

Также, по словам учителя, ученики пользуются одной дверью для входа в здание, а военнослужащие Вооруженных сил Украины используют другую дверь.