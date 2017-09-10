«ЛНР» наличкой передала деньги за водоснабжение, - ОБСЕ. Главная

Наблюдатели специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ наблюдали за передачей оплаты за водоснабжение неподконтрольных территорий Луганской области. Об этом говорится в отчете Миссии.

«Находясь по обе стороны моста к югу от г. Счастье (20 км к северу от Луганска), наблюдатели осуществляли мониторинг и содействовали передаче денежных средств с неподконтрольных правительству районов в подконтрольные», - говорится в сообщении.

По словам украинского офицера при Совместном центре координации и контроля (СЦКК), передача этих денежных средств осуществлялась в связи с задолженностью по водоснабжению.