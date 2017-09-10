Переселенок на Полтавщине приглашают в «WOMEN WORK WELL». Дедлайн – 17 сентября. Новости

Полтавский филиал Общественной службы Украины открыл регистрацию на участие в инновационной программе защиты прав и интересов внутренне перемещенных женщин на местных рынках труда «WOMEN WORK WELL».

Цель проекта – усиление активности и профессионализма новых лидеров общественных организаций, работающих с внутренне перемещенными лицами (ВПЛ), путем создания эффективной программы интеграции ВПЛ на рынок труда местной общины, привлечение менторской поддержки для развития собственного бизнеса в Полтавской области.

Кого ищем :

женщин, которые начали собственное дело или желающих это сделать – на участие в качестве менти (подопечных);

предпринимателей, готовых выступить в роли менторов (наставников) и хотят поделиться своими знаниями и опытом;

лидеров общественных организаций и инициативных групп, которые работают с ВПЛ.

Среди участников программы с 01.03.2018 будет проведен конкурс на лучшие пары Ментор-Менти, которые покажут успешные результаты своей работы. Три участника-менти из 10 получат на развитие своего дела по 500 евро.

К проекту будут привлечены 10 менторов (наставников), которые будут:

мотивировать и вдохновлять;

давать советы по составлению стратегии ведения собственного дела;

делиться опытом и путями достижения своего успеха;

рекомендовать учебные материалы (книги, статьи, записи выступлений и др.);

помогать в разработке бизнес плана.

Расписание тренингов :

23 сентября «Адвокаси кампании – эффективный инструмент влияния на принятие решения органами власти»;

14 октября «Развитие лидерства и потенциала местных общественных организаций, работающих с женщинами из числа ВПЛ»;

ноябрь: 2-х дневный тренинг от специалистов Эстонского Женского Ресурсного Центра «ENUT».

Регистрация продолжается до 17.09.17.

Зарегистрироваться можно здесь.

Отобранным участникам время и место проведения будет сообщено.

Проект реализуется ОО «Фонд прав человека» совместно с Эстонским Женским Ресурсным Центром «ENUT» при финансовой поддержке Министерства иностранных дел Эстонской Республики.