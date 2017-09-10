Переселенок на Полтавщине приглашают в «WOMEN WORK WELL». Дедлайн – 17 сентября. Новости

Полтавский филиал Общественной службы Украины открыл регистрацию на участие в инновационной программе защиты прав и интересов внутренне перемещенных женщин на местных рынках труда «WOMEN WORK WELL».
Цель проекта – усиление активности и профессионализма новых лидеров общественных организаций, работающих с внутренне перемещенными лицами (ВПЛ), путем создания эффективной программы интеграции ВПЛ на рынок труда местной общины, привлечение менторской поддержки для развития собственного бизнеса в Полтавской области.
Кого ищем:
- женщин, которые начали собственное дело или желающих это сделать – на участие в качестве менти (подопечных);
- предпринимателей, готовых выступить в роли менторов (наставников) и хотят поделиться своими знаниями и опытом;
- лидеров общественных организаций и инициативных групп, которые работают с ВПЛ.
Среди участников программы с 01.03.2018 будет проведен конкурс на лучшие пары Ментор-Менти, которые покажут успешные результаты своей работы. Три участника-менти из 10 получат на развитие своего дела по 500 евро.
К проекту будут привлечены 10 менторов (наставников), которые будут:
- мотивировать и вдохновлять;
- давать советы по составлению стратегии ведения собственного дела;
- делиться опытом и путями достижения своего успеха;
- рекомендовать учебные материалы (книги, статьи, записи выступлений и др.);
- помогать в разработке бизнес плана.
Расписание тренингов:
- 23 сентября «Адвокаси кампании – эффективный инструмент влияния на принятие решения органами власти»;
- 14 октября «Развитие лидерства и потенциала местных общественных организаций, работающих с женщинами из числа ВПЛ»;
- ноябрь: 2-х дневный тренинг от специалистов Эстонского Женского Ресурсного Центра «ENUT».
Регистрация продолжается до 17.09.17.
Зарегистрироваться можно здесь.
Отобранным участникам время и место проведения будет сообщено.
Проект реализуется ОО «Фонд прав человека» совместно с Эстонским Женским Ресурсным Центром «ENUT» при финансовой поддержке Министерства иностранных дел Эстонской Республики.
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