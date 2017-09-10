Покровск: Тысячам переселенцев отказали в соцвыплатах. Новости

В Покровске (до переименования Красноармейск, Донецкая обл.) с начала 2017 года на заседаниях комиссии по вопросам назначения/восстановления социальных выплат внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) было рассмотрено 17 905 дел. Об этом сообщило Управление труда и социальной защиты населения (УТСЗН) Покровска.

Соцвыплаты (пенсии, социальная помощь) были назначены/восстановлены 11 360 ВПЛ.

Отказано в выплатах – 6 545 лицам.

Как сообщалось ранее, согласно данным за I полугодие 2017 года, наибольшее количество выплат материальной помощи от государства ВПЛ получили в Донецкой области – 342,6 млн грн.

Источник: ДДК

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