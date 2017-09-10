Как в Славянске День города отмечали (Фото). Новости

В Славянске (Донецкая обл.) прошло празднование Дня города.

9 сентября город отпраздновал 372-ой День рождения.

Праздничная программа, как и в прошлом году, началась с фестиваля «Живая улица», который проходил до самого вечера на ул. Шевченко.

На центральной площади города проходили народные гуляния. Славянский городской голова Вадим Лях дал старт фестивалю «Национальные кухни мира».

Выступали творческие коллективы города, работали ярмарки и выставки.

Завершением праздничного дня стал «Классный концерт в классном городе».

Источник: Деловой Славянск

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