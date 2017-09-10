В Красном Луче горит интернат. Новости

Сегодня, 10 сентября, в Красном Луче (после переименования Хрустальный, НКТ*, Луганская область) загорелось здание интерната. Об этом сообщается в социальных сетях.

Пожар довольно сильный. «Дым столбом, шифр стреляет», – пишут очевидцы.

При этом отмечается, что несмотря на то, что здание официально нежилое, там проживают несколько семей.

«Там жили люди, как в общаге, несколько семей, но горит нежилой корпус», – информируют очевидцы.

*Сокращения: НКТ – временно неподконтрольная украинской власти территория