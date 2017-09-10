Переселенка создала бизнес и делится опытом с другими предпринимателями из Донбасса. Новости

Переселенка Олеся Василец в 2014 году переехала из Луганска в Ирпень (Киевская обл.). Недавно она разработала курс тренингов по микробизнесу под названием «Хрусталь» («Crystal»). Свой опыт предпринимательской деятельности Олеся стремится передать другим.

Олеси удалось создать собственный бизнес. «Создаются новые проекты, добавляются новые идеи. Рынок развивается и я развиваюсь вместе с ним», – говорит переселенка.

По ее словам, идея создать тренинги для переселенцев и сделать упор на ведении бизнеса возникла, когда к ней стали обращаться молодые предприниматели из Ирпеня, которые переехали из Донбасса и Крыма. «Они хотели начать свое дело. Была информация о моей школе восточных танцев. Они узнали, что я тоже переселенка, и решили расспросить меня. Я им ответила сначала в Facebook. Затем они мне позвонили, мы решили встретиться. С тех пор мы начали встречаться в холле Ирпенского городского совета и общаться о том, как начать свое дело в условиях украинского рынка, в частности, в условиях ирпенского украинского рынка. Все они переехали в Ирпень и хотели иметь бизнес не в Интернете, а физически, то есть это должно быть или ателье, или кафе», – рассказала Олеся.

Проект «Хрусталь» начался с идеи и названия. «Название связано с тем, что хрусталь ассоциируется у меня с чистотой, прозрачностью, таким должен быть украинский бизнес. Недавно я читала лекцию в Киево-Могилянской академии по микробизнесу, микропредпринимательсту. Было очень много студентов. Приятно, что люди интересуются этой темой», – поделилась Олеся.

Курс состоит из двух блоков. Первый – бесплатный, для молодых предпринимателей-переселенцев в Киеве и Киевской области. Второй – платные онлайн тренинги, которые находятся на образовательной платформе, принадлежащей Клубу Устойчивого Бизнеса. «Считаю, что настоящее прозрачное будущее экономической Украины за средним и малым бизнесом. Человек, имеющий любимое дело и зарабатывая им на жизнь, будет счастлив сам и сделает такими других. Соответственно, и свою страну. Люди просто хотят нормально жить и нужно дать им такую возможность», – говорит Олеся.

Источники: «Громадське радіо», «Gazeta.ua»

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