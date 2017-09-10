Беспилотник ОБСЕ нашел у линии разграничения танки, «Грады», «Гвоздики», «Васильки» и гаубицы. Новости

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ продолжала осуществлять мониторинг отвода вооружения. Об этом говорится в отчете миссии.

В неподконтрольных правительству районах мини-БПЛА (беспилотный летательный аппарат) СММ обнаружил 14 неподвижных реактивных систем залпового огня (РСЗО; одну БМ-27 «Ураган», 220 мм, и тринадцать БМ-21 «Град», 122 мм) вблизи с. Лесное (67 км к юго-западу от Луганска) 4 сентября, а 6 сентября — 6 танков (Т-64) на территории ремонтной базы в Луганске, что является нарушением линий отвода.

За пределами линий отвода, но вне выделенных мест хранения в неподконтрольных правительству районах 4 сентября мини-БПЛА СММ зафиксировал 10 самоходных гаубиц (2С1 «Гвоздика», 122 мм), 12 буксируемых гаубиц (Д-30) и 18 танков (Т-64) вблизи Лесного.

В подконтрольных правительству районах беспилотный летательный аппарат (БПЛА) СММ среднего радиуса действия зафиксировал 2 буксируемые гаубицы (Д-30, 122 мм) под маскировочной сеткой и 1 миномет (2Б9 «Василек», 82 мм) в окопе вблизи автодороги Т0519 к северу от подконтрольного правительству с. Лебединское (16 км к северо-востоку от Мариуполя) 1 сентября, а 4 сентября — 1 миномет (2Б9 «Василек», 82 мм) в огневой позиции примерно в 1 км к югу от пос. Каменка (20 км к северу от Донецка), размещенных там в нарушение соответствующих линий отвода.

Кроме того, СММ зафиксировала боевые бронированные машины и зенитные установки в зоне безопасности.

В подконтрольных правительству районах команда Миссии зафиксировала 3 боевые бронированные машины (БРДМ-2), стоявшие в юго-восточной части Светлодарска. 1 сентября БПЛА СММ среднего радиуса действия зафиксировал 1 бронетранспортер (БТР-70) и 1 зенитную установку (ЗУ-23, 23 мм) к северу от Лебединского, а также 1 зенитную установку (ЗУ-23, 23 мм) примерно в 1 км к югу от с. Пищевик (84 км к югу от Донецка), 1 МТ-ЛБ примерно в 2 км к северо-западу от с. Пикузы (быв. Коминтерново, 23 км к северо-востоку от Мариуполя) и 15 противотанковых мин на дороге неподалеку Пикуз. 4 сентября БПЛА СММ среднего радиуса действия зафиксировал 1 БТР и 28 ящиков, которые по габаритным размерам могли вмещать артиллерийские снаряды, и примерно 5 ящиков для ракет РСЗО («Град», 122 мм) вблизи домов в подконтрольном правительству г. Авдеевка (17 км к северу от Донецка), а также 4 боевые машины пехоты (БМП-2) на производственной базе в этом городе.

В неподконтрольных правительству районах команда Миссии зафиксировала 1 неподвижную БРДМ-2 вблизи с. Светлое (11 км к северу от Луганска). 1 сентября БПЛА СММ среднего радиуса действия зафиксировал 1 МТ-ЛБ вблизи Пикуз. 6 сентября мини-БПЛА СММ обнаружил наличие 10 боевых бронированных машин (3 БМП-2 и 7 БТР-70/80), 1 БРДМ-2, 16 частично разобранных бронированных боевых машин (12 БТР и 4 БМП) и 6 частично разобранных БРДМ на территории двух отдельных ремонтных баз в Луганске.