Трое украинцев пытались проехать КПВВ по поддельным паспортам. Новости

На КПВВ «Майорск» выявили трех граждан Украины, которые предъявили паспорта с признаками частичной подделки. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

«Все они следовали с временно неконтролируемой территории. Сейчас их передали сотрудникам Нацполиции для выяснения всех обстоятельств», - говорится в сообщении.

Кроме того, на КПВВ «Майорск» и «Марьинка» в автомобилях пограничники Краматорского отряда совместно с работниками фискальной службы обнаружили автомобили, которыми перевозили товары с нарушениями. В целом через линию разграничения пытались перевезти хозяйственные товары и комплектующие к компьютерной технике стоимостью 45 тыс. грн.

Напомним, жители неподконтрольной территории Донбасса, подавшие паспорт гражданина Украины на вклеивание фотографий по возрасту, могут временно пересекать линию разграничения по пропуску и выданной в миграционных службах справке.

Также в погранслужбе рассказали, как выявляют поддельные паспорта на КПВВ.

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